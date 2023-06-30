Нидерландец Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации десятого этапа "королевских гонок" — Гран-при Австрии. Пилот команды "Ред Булл" продемонстрировал своё мастерство на автодроме "Шпильберг".

Ферстаппен показал результат 1 минута 4,391 секунды. На втором месте оказался пилот "Феррари" из Монако Шарль Леклер (отставание — 0,048 секунды), на третьем — испанский гонщик Карлос Сайнс (+0,190 секунды).

Ранее нидерландский пилот Макс Ферстаппен завоевал первое место в Гран-при Испании. Это был седьмой чемпионат мира по гонкам на машинах класса "Формула-1".