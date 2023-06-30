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30 июня, 19:21

Дзюба мог бы сделать "Спартак" сильнее, считает Романцев

Экс-тренер Романцев: Дзюба мог бы быть полезен "Спартаку"

Форвард "Локомотива" Артём Дзюба мог бы принести пользу ФК "Спартак" при условии взаимного желания игрока и команды о сотрудничестве. Такое мнение высказал бывший тренер красно-белых Олег Романцев.

Он заметил, что футболист не растерял боевых качеств и подтвердил это, когда железнодорожники во главе с ним выдали "ударную концовку сезона".

"Думаю, возвращение Артёма могло бы придать атаке "Спартака" гибкость и большую манёвренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь всё расставить по местам может только его игра", — заявил Романцев "Спорт-Экспрессу".

Романцев также высказал мнение, что непринятие фанатов отпадёт само собой, если болельщики увидят, что появление Дзюбы делает команду сильнее. Бывший тренер "Спартака" привёл в пример ситуацию с Владимиром Быстровым после его возвращения в "Зенит" из "Спартака".

В зимнее трансферное окно Дзюба подписал контракт с "Локомотивом", за это время он провёл за клуб 13 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Ранее Нагорных выразил уверенность, что Дзюба расстроит скептиков игрой за "Локомотив" в новом сезоне. Председатель совета директоров московского клуба заявил, что футболист готов к любым вызовам, так как является одним из лучших в истории современного футбола.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem.dzyba

Арина Родионова
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