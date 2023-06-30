Дзюба мог бы сделать "Спартак" сильнее, считает Романцев

Форвард "Локомотива" Артём Дзюба мог бы принести пользу ФК "Спартак" при условии взаимного желания игрока и команды о сотрудничестве. Такое мнение высказал бывший тренер красно-белых Олег Романцев.

Он заметил, что футболист не растерял боевых качеств и подтвердил это, когда железнодорожники во главе с ним выдали "ударную концовку сезона".

"Думаю, возвращение Артёма могло бы придать атаке "Спартака" гибкость и большую манёвренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь всё расставить по местам может только его игра", — заявил Романцев "Спорт-Экспрессу".

Романцев также высказал мнение, что непринятие фанатов отпадёт само собой, если болельщики увидят, что появление Дзюбы делает команду сильнее. Бывший тренер "Спартака" привёл в пример ситуацию с Владимиром Быстровым после его возвращения в "Зенит" из "Спартака".

В зимнее трансферное окно Дзюба подписал контракт с "Локомотивом", за это время он провёл за клуб 13 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.