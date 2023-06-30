"Рубин" захотел пополнить состав форвардом из Косова
"Спорт-Экспресс": "Рубин" захотел выкупить нападающего из Косова Даку
Мирлинд Даку. Обложка © VK / Сборная Косова по футболу
Вновь вернувшийся в РПЛ казанский футбольный клуб "Рубин" заинтересовался 25-летним форвардом сборной Косова и хорватского клуба "Осиек" Мирлиндом Даку, сообщает издание "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
"В подписании форварда заинтересован лично главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов. Сумма трансфера нападающего может составить полтора миллиона евро", — говорится в материале.
Отметим, что контракт Даку с "Осиеком" действует до лета 2024 года. В прошедшем сезоне игрок провёл в аренде в клубе "Мура" из чемпионата Словении, где в 53 матчах забил 27 голов. Этим летом футболист получил албанский паспорт.
Ранее Лайф сообщал, что польский экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Мацей Рыбус перешёл в "Рубин". Соглашение рассчитано на один сезон.