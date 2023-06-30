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30 июня, 18:52

"Рубин" захотел пополнить состав форвардом из Косова

"Спорт-Экспресс": "Рубин" захотел выкупить нападающего из Косова Даку

<p>Мирлинд Даку. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/kosovanfootball?z=photo-180196050_457242849/album-180196050_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сборная Косова по футболу</a></p>

Мирлинд Даку. Обложка © VK / Сборная Косова по футболу

Вновь вернувшийся в РПЛ казанский футбольный клуб "Рубин" заинтересовался 25-летним форвардом сборной Косова и хорватского клуба "Осиек" Мирлиндом Даку, сообщает издание "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"В подписании форварда заинтересован лично главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов. Сумма трансфера нападающего может составить полтора миллиона евро", — говорится в материале.

Отметим, что контракт Даку с "Осиеком" действует до лета 2024 года. В прошедшем сезоне игрок провёл в аренде в клубе "Мура" из чемпионата Словении, где в 53 матчах забил 27 голов. Этим летом футболист получил албанский паспорт.

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Наталья Исакова
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