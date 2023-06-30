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30 июня, 18:57

У матери-одиночки в Британии сгорел дом из-за неоригинальной зарядки для iPhone

<p>В доме жительницы Великобритании произошёл пожар из-за неоригинального зарядного устройства. Фото © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-12250735/Desperate-mother-scrambles-daughters-15-12-safety-cheap-iPhone-charger-sparks-blaze.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Mail</a></p>

В доме жительницы Великобритании произошёл пожар из-за неоригинального зарядного устройства. Фото © Daily Mail

У 55-летней жительницы английского графства Вустершир Эммы Флаэрти сгорел дом из-за неоригинальной зарядки для iPhone. Об этом пишет издание Daily Mail.

Эмма Флаэрти и её дети. Фото © Daily Mail

Эмма Флаэрти и её дети. Фото © Daily Mail

У женщины есть две дочери 15 и 12 лет, которых она воспитывает одна. Когда мать почувствовала запах гари, она забежала в спальню и увидела, что диван и подушка горят. Тогда женщина разбудила одну дочь и велела ей выйти из дома. Затем Флаэрти вывела младшую — девочку-инвалида.

"Это было зарядное устройство для iPhone, которое я купила то ли на Amazon, то ли в газетном киоске", — рассказала Эмма Флаэрти.

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В результате пожара из-за некачественного зарядного устройства, дом с тремя спальнями практически полностью сгорел. Имущество не было застраховано, поэтому семья не получит компенсацию за уничтоженные вещи.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ленинградской области 12-летний мальчик едва не сгорел заживо в туристической палатке из-за вспыхнувшего пауэрбанка.

Илья Суриков
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