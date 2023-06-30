У матери-одиночки в Британии сгорел дом из-за неоригинальной зарядки для iPhone

У 55-летней жительницы английского графства Вустершир Эммы Флаэрти сгорел дом из-за неоригинальной зарядки для iPhone. Об этом пишет издание Daily Mail.

Эмма Флаэрти и её дети. Фото © Daily Mail

У женщины есть две дочери 15 и 12 лет, которых она воспитывает одна. Когда мать почувствовала запах гари, она забежала в спальню и увидела, что диван и подушка горят. Тогда женщина разбудила одну дочь и велела ей выйти из дома. Затем Флаэрти вывела младшую — девочку-инвалида.

"Это было зарядное устройство для iPhone, которое я купила то ли на Amazon, то ли в газетном киоске", — рассказала Эмма Флаэрти.

В результате пожара из-за некачественного зарядного устройства, дом с тремя спальнями практически полностью сгорел. Имущество не было застраховано, поэтому семья не получит компенсацию за уничтоженные вещи.