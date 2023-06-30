Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по территории РФ
Минтранс сообщил о том, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Исключение сделали для важных товаров.
Кроме того, запрет не действует на перевозки в Калининградскую область. Это необходимо для бесперебойного снабжения данного региона нужными товарами.
"Постановлением также введён запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем для критически важных товаров — лекарственные средства, медицинские изделия и другие — сделаны исключения", — указали в Минтрансе.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на регион не распространится запрет работы польских транспортных компаний.
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