Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по территории РФ

Минтранс сообщил о том, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Исключение сделали для важных товаров.

Кроме того, запрет не действует на перевозки в Калининградскую область. Это необходимо для бесперебойного снабжения данного региона нужными товарами.

"Постановлением также введён запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем для критически важных товаров — лекарственные средства, медицинские изделия и другие — сделаны исключения", — указали в Минтрансе.