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30 июня, 18:59

Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по территории РФ

Минтранс сообщил о том, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Исключение сделали для важных товаров.

Кроме того, запрет не действует на перевозки в Калининградскую область. Это необходимо для бесперебойного снабжения данного региона нужными товарами.

"Постановлением также введён запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем для критически важных товаров — лекарственные средства, медицинские изделия и другие — сделаны исключения", — указали в Минтрансе.

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Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на регион не распространится запрет работы польских транспортных компаний.

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Unsplash

Илья Суриков
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