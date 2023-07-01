Знаменитое "правило шести рукопожатий" объяснили математически
Математики нашли обоснование "правилу шести рукопожатий"
Математики нашли обоснование так называемому "правилу шести рукопожатий". Речь идёт об идее, когда до любого человека на Земле можно "дотянуться" через определённое количество знакомств. Российские учёные и их зарубежные коллеги, выяснили, на чём основан этот принцип. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского Физтеха.
Группа учёных под руководством научного сотрудника Университета имени короля Хуана Карлоса в Мадриде (Испания) Стефано Боккалетти разработала модель работы "правила шести рукопожатий". Открытие было совершено при наблюдениях за работой компьютерной систем, описывающей поведение человека внутри социальной сети.
Так, виртуальные участники пытались занять в ней наиболее выгодное и важное положение, которое на языке математики называется "центральностью". Чем выше был её уровень, тем больше связей между элементами проходило через конкретного участника. Рост этого понятия показал, насколько влиятельным и важным является тот или иной индивид.
"Реально возникнут лишь те связи, для которых игра стоит свеч, то есть выгоды превысят издержки. В нашей модели мы изучили ситуацию, когда такой балансировкой занимаются одновременно все агенты в сети, и проанализировали возникающие при этом глобальные эффекты", — пояснил доцент кафедры дискретной математики МФТИ Даниил Мусатов.
Математики пришли к выводу, что в основе "правила шести рукопожатий" лежат "формулы", управляющие поведением при определении выгоды и затрат по установлению новых связей. Исследователи полагают, что так работают и другие сложные системы, в том числе сети морской торговли и воздушного авиатранспорта.
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