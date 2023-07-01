Лавров прокомментировал вопрос о "мире взамен территорий" на Украине

"Понимаете, это подход как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат", — заявил Лавров, рассуждая о том, возможен ли "мир в обмен на территории".