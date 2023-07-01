Лавров прокомментировал вопрос о "мире взамен территорий" на Украине
Лавров: Россия воюет не за территории, а за русских людей, свою историю и язык
Россия в украинском конфликте борется не за территории, а за историю, религию, язык и за русских людей, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".
"Понимаете, это подход как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат", — заявил Лавров, рассуждая о том, возможен ли "мир в обмен на территории".
Ранее Лавров заявил, что Байден ни разу не предложил найти мирное решение конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что администрация Байдена, как и сам глава Белого дома, лишь выступали с критикой.