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30 июня, 20:20

Лавров заявил, что Байден ни разу не предложил найти мирное решение конфликта на Украине

Лавров: Байден не проявляет интереса к мирному решению украинского конфликта

Американский лидер Джо Байден не проявляет никакой заинтересованности в мирном решении украинского конфликта. Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии" он подчеркнул, что администрация Байдена, как и сам глава Белого дома, ни разу не предложили найти мирное решение конфликта, а лишь выступали с критикой.

"Они ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы", — пояснил Лавров.

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На протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.

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t.me / МИД РФ

Оксана Попова
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