Лавров заявил, что Байден ни разу не предложил найти мирное решение конфликта на Украине

Американский лидер Джо Байден не проявляет никакой заинтересованности в мирном решении украинского конфликта. Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии" он подчеркнул, что администрация Байдена, как и сам глава Белого дома, ни разу не предложили найти мирное решение конфликта, а лишь выступали с критикой.