ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 20:20
4325

Лавров заявил, что Байден ни разу не предложил найти мирное решение конфликта на Украине

Лавров: Байден не проявляет интереса к мирному решению украинского конфликта

Американский лидер Джо Байден не проявляет никакой заинтересованности в мирном решении украинского конфликта. Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии" он подчеркнул, что администрация Байдена, как и сам глава Белого дома, ни разу не предложили найти мирное решение конфликта, а лишь выступали с критикой.

"Они ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы", — пояснил Лавров.

Байден ошарашил заявлением о том, что Путин "проигрывает войну в Ираке"
Байден ошарашил заявлением о том, что Путин "проигрывает войну в Ираке"

На протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной Данилов твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.

BannerImage

t.me / МИД РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Джо Байден
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar