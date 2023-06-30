Лавров заявил, что Байден ни разу не предложил найти мирное решение конфликта на Украине
Лавров: Байден не проявляет интереса к мирному решению украинского конфликта
Американский лидер Джо Байден не проявляет никакой заинтересованности в мирном решении украинского конфликта. Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии" он подчеркнул, что администрация Байдена, как и сам глава Белого дома, ни разу не предложили найти мирное решение конфликта, а лишь выступали с критикой.
"Они ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы", — пояснил Лавров.
На протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной Данилов твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.
t.me / МИД РФ