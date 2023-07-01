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30 июня, 21:34

Появилось видео тушения Boeing 777 авиакомпании Emirates, загоревшегося в Пулково

В Сети появились кадры тушения самолёта Boeing 777 авиакомпании Emirates, ранее загоревшегося в аэропорту Пулково. На кадрах видно, как огнеборцы ликвидируют последствия задымления в хвостовой части судна.

Тушение самолёта Boeing 777 авиакомпании Emirates в аэропорту Пулково. Видео © t.me / Петербург с огоньком

В пресс-службе Пулково сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной ЧП стало задымление двигателя без возгорания.

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Напомним, вечером 30 июня на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Судно принадлежит авиакомпании Emirates. Пассажиров оперативно эвакуировали и перевели в терминал, их жизни ничего не угрожает. На месте ЧП работают экстренные службы.

Обложка ©

t.me / Петербург с огоньком

Оксана Попова
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