Появилось видео тушения Boeing 777 авиакомпании Emirates, загоревшегося в Пулково
В Сети появились кадры тушения самолёта Boeing 777 авиакомпании Emirates, ранее загоревшегося в аэропорту Пулково. На кадрах видно, как огнеборцы ликвидируют последствия задымления в хвостовой части судна.
Тушение самолёта Boeing 777 авиакомпании Emirates в аэропорту Пулково. Видео © t.me / Петербург с огоньком
В пресс-службе Пулково сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной ЧП стало задымление двигателя без возгорания.
Напомним, вечером 30 июня на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Судно принадлежит авиакомпании Emirates. Пассажиров оперативно эвакуировали и перевели в терминал, их жизни ничего не угрожает. На месте ЧП работают экстренные службы.
t.me / Петербург с огоньком