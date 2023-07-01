Появилось видео тушения Boeing 777 авиакомпании Emirates, загоревшегося в Пулково

В Сети появились кадры тушения самолёта Boeing 777 авиакомпании Emirates, ранее загоревшегося в аэропорту Пулково. На кадрах видно, как огнеборцы ликвидируют последствия задымления в хвостовой части судна.

Тушение самолёта Boeing 777 авиакомпании Emirates в аэропорту Пулково. Видео © t.me / Петербург с огоньком

В пресс-службе Пулково сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной ЧП стало задымление двигателя без возгорания.