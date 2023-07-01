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30 июня, 22:18

Задымление самолёта Boeing 777 в Пулково локализовано

Задымление в хвостовой части самолёта Boeing 777 в аэропорту Пулково локализовано. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, по факту ЧП проводится проверка.

"30 июня 2023 года поступило сообщение о задымлении самолёта с пассажирами на борту, который собирался вылетать из аэропорта Пулково. Задымление локализовано, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причина задымления устанавливается", — сказано в сообщении.

Появилось видео тушения Boeing 777 авиакомпании Emirates, загоревшегося в Пулково

Появилось видео тушения Boeing 777 авиакомпании Emirates, загоревшегося в Пулково

Напомним, вечером 30 июня на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Судно принадлежит авиакомпании Emirates. Пассажиров оперативно эвакуировали и перевели в терминал.

Обложка ©

t.me / Фонтанка SPB Online

Оксана Попова
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