Задымление самолёта Boeing 777 в Пулково локализовано
Задымление в хвостовой части самолёта Boeing 777 в аэропорту Пулково локализовано. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, по факту ЧП проводится проверка.
"30 июня 2023 года поступило сообщение о задымлении самолёта с пассажирами на борту, который собирался вылетать из аэропорта Пулково. Задымление локализовано, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причина задымления устанавливается", — сказано в сообщении.
Напомним, вечером 30 июня на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Судно принадлежит авиакомпании Emirates. Пассажиров оперативно эвакуировали и перевели в терминал.
t.me / Фонтанка SPB Online