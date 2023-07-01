Задымление самолёта Boeing 777 в Пулково локализовано

Задымление в хвостовой части самолёта Boeing 777 в аэропорту Пулково локализовано. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, по факту ЧП проводится проверка.

"30 июня 2023 года поступило сообщение о задымлении самолёта с пассажирами на борту, который собирался вылетать из аэропорта Пулково. Задымление локализовано, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причина задымления устанавливается", — сказано в сообщении.