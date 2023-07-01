Михаил Ковальчук возглавил Политехнический музей

Глава Курчатовского института, физик, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук назначен президентом Политехнического музея. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Политехнический музей и НИЦ "Курчатовский институт" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных учёных и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимым", — заявил Ковальчук.

По его словам, для музея, транслирующего как картину исследовательского прошлого, так и научно-технологический образ будущего, важно сохранять прямой контакт с людьми, которые двигают прогресс.