"Лишают автомобилей": Генпрокуратура выявила скрытую схему обмана россиян при кредитовании

Генеральная прокуратура выявила новую схему обмана россиян при автокредитовании, которую освоили недобросовестные финансовые организации. Как пишет газета "Известия", структуры умело маскируют процесс кредитования под возвратный лизинг машин, но при этом он имеет и признаки мошеннических действий.

По данным ведомства, в схеме замешаны финансовые организации, работающие без лицензии на выдачу кредитов. Как правило, услугами таких структур пользуются граждане, которые не могут получить заём в банках по ряду причин, например из-за плохой кредитной истории или недостаточного стажа работы. Обращаются в такие организации и люди с невысоким доходом.

Согласно мошеннической схеме псевдокредитная организация заключает с заёмщиком договор о купле-продаже машины по заниженной цене и выдаёт ему деньги, после чего человек подписывает договор о возвратном лизинге, то есть берёт авто в аренду с последующим выкупом. Однако в документе прописаны огромные проценты, а также большие штрафы и пени, что делает его условия просто невыполнимыми.

Для борьбы с такими недобросовестными организациями Росфинмониторинг ввёл режим обязательного контроля за операциями возвратного лизинга. Соответствующий приказ об этом вступил в силу 17 июня.