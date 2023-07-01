"Это станет реальностью": Китаю предрекли скорую возможность добывать ископаемые на Луне

В ближайшие десятилетия Китай может начать добычу полезных ископаемых на Луне и астероидах, передаёт Times со ссылкой на главу космического командования Великобритании Пола Годфри.

Он проанализировал выпущенную Китаем "Белую книгу", в которой говорится о важнейших минералах на Луне. Годфри также заявил, что Пекин уже раздобыл на Луне некоторые образцы.

"Они просто хотят пойти дальше в этом направлении. Добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью ещё при нашей жизни", — сообщил Годфри.

Также он упомянул и о том, что "Россия наравне с Китаем вкладывает миллиарды" в изучение космоса, а также создание нового космического оружия.