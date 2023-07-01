Российские танкисты ликвидировали две американские бронемашины ВСУ
МО РФ: Танки Т-90 группы "Запад" уничтожили две американские бронемашины ВСУ
Танкисты российской группировки "Запад" ликвидировали две американские бронированные машины MRAP и HMMWV ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, слова которого приводит ТАСС.
"В полосе обороны 1-й танковой армии в районе пункта Лес Попов огнём из танков Т-90 с закрытых огневых позиций уничтожены бронированные боевые машины американского производства MRAP и HMMWV", — доложил Зыбинский.
Также он добавил, что в районе населённых пунктов Васильцовка и Песчаное группами спецназначения при помощи "Ланцетов" были ликвидированы две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50.
Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удар по танку противника в рамках СВО на Украине. Момент поражения боевой машины опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. На кадрах показано, как российский дрон-камикадзе атакует танк Leopard ВСУ на Запорожском направлении.
vk.com / Минобороны РФ