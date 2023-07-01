"Крупнейшая утечка": Хакеры взломали базу данных системы здравоохранения Британии

Хакеры взломали базу данных одного из крупнейших подразделений Национальной системы здравоохранения (NHS). Как пишет газета The Daily Telegraph, киберпреступники получили доступ к личной информации о пациентах, а также к их банковским счетам.

Речь идёт о данных 2,5 млн пациентов, которые хранились в компьютерах Barts Health — столичного треста NHS, который объединяет шесть больниц, а также 10 медцентров в лондонском Сити и Ист-Энде. Ответственность за произошедшее взяла на себя хакерская группировка BlackCat, которую также знают как ALPHV.

Представители группировки признались, что получили доступ к личным данным медработников и клиентов, где также указаны данные банковских карт. Хакеры пригрозили обнародовать конфиденциальные документы подданных Великобритании, если с ними в течение трёх дней не свяжутся представители треста. В общей сложности хакеры похитили семь терабайт памяти.

К расследованию уже подключился Национальный центр кибербезопасности королевства, который входит в структуру британской службы радиоэлектронной разведки.