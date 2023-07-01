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1 июля, 04:28
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"Конец близок": СМИ заговорили о "библейской чуме", настигшей Америку

New York Post сравнила нашествие странных насекомых на Нью-Йорк с библейской чумой

Маленькие крылатые насекомые заполонили Нью-Йорк, а испугавшиеся жители штата сравнили это нашествие с библейской чумой. Об этом сообщает New York Post.

Нашествие насекомых в Нью-Йорке сравнили с библейской чумой. Фото © twitter / New York Post

Нашествие насекомых в Нью-Йорке сравнили с библейской чумой. Фото © twitter / New York Post

В социальных сетях пользователи делятся снимками, на которых запечатлены маленькие летающие насекомые. По их мнению, это не что иное, как приход "библейской чумы", и все американцы теперь "близки к концу".

"Нью-Йорк сейчас завален жуками, и небо выглядит диким. Конец близок", — написал один из американцев.

"Наводнения, дождь из пепла и рой насекомых... Нью-Йорк — о библейской чуме прямо сейчас", — подчеркнул другой.

Однако зелёные летающие мушки — не что иное, как разновидность тли, которая совсем не опасна для людей, а американские специалисты связали нашествие насекомых с погодой.

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Ранее стало известно, что США при поддержке союзников ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней, реализация планов позволит формировать искусственные очаги особо опасных заболеваний. В частности, Пентагон работает над получением популяции насекомых – переносчиков заболеваний, которые обычно не распространяются ими в естественных условиях.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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