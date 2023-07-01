"Конец близок": СМИ заговорили о "библейской чуме", настигшей Америку
New York Post сравнила нашествие странных насекомых на Нью-Йорк с библейской чумой
Маленькие крылатые насекомые заполонили Нью-Йорк, а испугавшиеся жители штата сравнили это нашествие с библейской чумой. Об этом сообщает New York Post.
Нашествие насекомых в Нью-Йорке сравнили с библейской чумой. Фото © twitter / New York Post
В социальных сетях пользователи делятся снимками, на которых запечатлены маленькие летающие насекомые. По их мнению, это не что иное, как приход "библейской чумы", и все американцы теперь "близки к концу".
"Нью-Йорк сейчас завален жуками, и небо выглядит диким. Конец близок", — написал один из американцев.
"Наводнения, дождь из пепла и рой насекомых... Нью-Йорк — о библейской чуме прямо сейчас", — подчеркнул другой.
Однако зелёные летающие мушки — не что иное, как разновидность тли, которая совсем не опасна для людей, а американские специалисты связали нашествие насекомых с погодой.
Ранее стало известно, что США при поддержке союзников ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней, реализация планов позволит формировать искусственные очаги особо опасных заболеваний. В частности, Пентагон работает над получением популяции насекомых – переносчиков заболеваний, которые обычно не распространяются ими в естественных условиях.
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