"Конец близок": СМИ заговорили о "библейской чуме", настигшей Америку

Маленькие крылатые насекомые заполонили Нью-Йорк, а испугавшиеся жители штата сравнили это нашествие с библейской чумой. Об этом сообщает New York Post.

Нашествие насекомых в Нью-Йорке сравнили с библейской чумой. Фото © twitter / New York Post

В социальных сетях пользователи делятся снимками, на которых запечатлены маленькие летающие насекомые. По их мнению, это не что иное, как приход "библейской чумы", и все американцы теперь "близки к концу".

"Нью-Йорк сейчас завален жуками, и небо выглядит диким. Конец близок", — написал один из американцев.

"Наводнения, дождь из пепла и рой насекомых... Нью-Йорк — о библейской чуме прямо сейчас", — подчеркнул другой.

Однако зелёные летающие мушки — не что иное, как разновидность тли, которая совсем не опасна для людей, а американские специалисты связали нашествие насекомых с погодой.