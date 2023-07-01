В Госдуме предложили расширить критерии получения статуса "молодой специалист"

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предложила расширить критерии получения статуса "молодой специалист", который подразумевает дополнительные выплаты, льготные кредиты и жильё. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.

Депутат отметила, что сейчас молодым специалистом является гражданин в возрасте до 35 лет включительно, который получил высшее или среднеспециальное образование и впервые устроился на работу в соответствии с присвоенной квалификацией. Такой статус не могут иметь студенты, обучающиеся по основным профобразовательным программам и начавшие трудиться. При этом молодым специалистом может стать россиянин в 34 года, который впервые устроился на работу по специальности, независимо от опыта работы в других сферах. Это и нужно поменять, считает Стенякина. Поэтому предлагается внести изменения в закон "О молодёжной политике в Российской Федерации".

"Представители фракции "Единая Россия" внесли в парламент законопроект. Мы намерены закрепить норму, согласно которой, если молодой человек работал, будучи студентом, и после получения диплома о высшем или среднеспециальном образовании устраивается по специальности, он будет считаться молодым специалистом", — сказала она.

Вместе с тем Стенякина предложила закрепить понятие "молодой работник" для создания законодательной основы с целью стимулирования молодёжи к вступлению в трудовые отношения. По словам депутата, сегодня многие сферы экономики пересекаются и получивший образование по определённой специальности молодой россиянин может работать в том же направлении, но должность может носить другое название ввиду расширенных обязанностей по ней. Таким образом, отмечает депутат, этот гражданин находится за рамками правового поля.

Согласно новой инициативе, молодым специалистам положены единовременная выплата при трудоустройстве, стимулирующие доплаты, беспроцентные ссуды на обустройство, субсидии и льготные кредиты на покупку и строительство жилья по программам для работников образования, здравоохранения и сельского хозяйства. С принятием предложения у них появится возможность получения корпоративного жилья и компенсации расходов на переезд.

"Можно рассчитывать на возмещение затрат на содержание детей в детских садах. Размер льгот и выплат имеет региональные и ведомственные различия. Он может носить конфиденциальный характер, что характерно для коммерческих структур", — добавила Стенякина.