Чиновника из Зеленограда подозревают в убийстве девушки 23-летней давности

Подмосковные следователи задержали замначальника Управления по развитию массового спорта Зеленограда. Его подозревают в убийстве 23-летней давности, сообщает телеграм-канал SHOT.

В 2000 году в реанимацию одной из московских больниц доставили 20-летнюю девушку, у неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломом костей основания и свода черепа. Эксперты установили, что пострадавшую сильно ударили вазой, спустя две недели после этого она скончалась. Правоохранители завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей, но через полгода приостановили. Убийцу тогда найти не смогли.

Однако недавно дело возобновили. Следователи предполагают, что виновным является 46-летний чиновник, он встречался в 2000-х с погибшей. Сейчас правоохранители проводят беседы с подозреваемым, но официальное обвинение пока не предъявляли.