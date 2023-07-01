Премьер Испании Санчес прибыл в Киев, где встретится с Зеленским
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с официальным визитом в Киев. В украинской столице он должен встретиться с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с визитом в Киев. Видео © Twitter / sanchezcastejon
"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", — написал Санчес в соцсетях.
Как указал испанский премьер, он передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность". Это уже второй визит Санчеса на Украину за последние несколько месяцев. СМИ ранее писали, что премьер Испании должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете ЕС.
Ранее Лайф рассказывал, что ряд латиноамериканских стран выступили против присутствия Владимира Зеленского на июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе. Президент Незалежной сообщил, что принять участие в данном мероприятии его пригласил премьер Испании Педро Санчес, но некоторые государства заблокировали приглашение.
Twitter / sanchezcastejon