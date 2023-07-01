Регион

Уведомления отключены

1 июля, 08:13

Премьер Испании Санчес прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с официальным визитом в Киев. В украинской столице он должен встретиться с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с визитом в Киев. Видео © Twitter / sanchezcastejon

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", — написал Санчес в соцсетях.

Как указал испанский премьер, он передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность". Это уже второй визит Санчеса на Украину за последние несколько месяцев. СМИ ранее писали, что премьер Испании должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете ЕС.

"Первый блин комом": Сенатор высмеял недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки

"Первый блин комом": Сенатор высмеял недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки

Ранее Лайф рассказывал, что ряд латиноамериканских стран выступили против присутствия Владимира Зеленского на июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе. Президент Незалежной сообщил, что принять участие в данном мероприятии его пригласил премьер Испании Педро Санчес, но некоторые государства заблокировали приглашение.

Обложка ©

Twitter / sanchezcastejon

Иван Косицын
  • Новости
  • Испания
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров