В Новосибирске гаишник создал программу для генерации номеров на авто в обход системы защиты
В Новосибирске подполковнику грозит срок за махинации с номерами для авто
В Новосибирске начальник отделения защиты информации ГИБДД разработал программу, которая генерирует новые номера на автомобили в обход государственной системы. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии, пишет телеграм-канал SHOT.
С помощью программы подполковник мог обходить антикоррупционный механизм в базе данных ГИБДД. Так он сбрасывал знаки в номерах машин и генерировал новые по желанию владельца авто с начала января до конца мая. По версии следствия, программой нелегально пользовались свыше 80 раз. Подозрение на подполковника пало после того, как заметили, что один из старых номеров, который он менял на новый, множество раз сбрасывался виртуально в системе. Теперь против него возбуждено уголовное дело за создание, использование и распространение вредоносных программ.
Ранее глава Межгорья Вячеслав Калугин выписал себе премий на 1,3 млн, он задержан. С горсоветом решения он не согласовывал, а подписывал документы единолично.
ТАСС / Владимир Зинин