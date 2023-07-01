В Новосибирске гаишник создал программу для генерации номеров на авто в обход системы защиты

С помощью программы подполковник мог обходить антикоррупционный механизм в базе данных ГИБДД. Так он сбрасывал знаки в номерах машин и генерировал новые по желанию владельца авто с начала января до конца мая. По версии следствия, программой нелегально пользовались свыше 80 раз. Подозрение на подполковника пало после того, как заметили, что один из старых номеров, который он менял на новый, множество раз сбрасывался виртуально в системе. Теперь против него возбуждено уголовное дело за создание, использование и распространение вредоносных программ.