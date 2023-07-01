Школьники из Москвы взяли 11 медалей на Европейской олимпиаде по географии
Победители и призёры Европейской олимпиады по географии вместе с наставниками. Обложка © Telegram / mos_sobyanin
Московские школьники выиграли 11 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила в Сербии с 24 по 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своём телеграм-канале он поздравил победителей и призёров, а также их наставников с успехами.
"Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей — две золотые, пять серебряных и одну бронзовую. Ещё комплект завоевала команда юниоров — по одной медали каждого достоинства", — написал Собянин.
Как уточнил градоначальник, олимпиада состояла из трёх испытаний: письменного, мультимедийного и практического туров. Все задания школьникам предстояло выполнить на английском языке.
Ранее Лайф сообщал, что российские школьники выиграли восемь золотых медалей на проходившей в Монголии Азиатской олимпиаде по физике. Всех ребят готовили на учебно-тренировочных сборах, проводившихся на базе Московского физико-технического института.