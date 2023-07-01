Школьники из Москвы взяли 11 медалей на Европейской олимпиаде по географии

Московские школьники выиграли 11 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила в Сербии с 24 по 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своём телеграм-канале он поздравил победителей и призёров, а также их наставников с успехами.

"Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей — две золотые, пять серебряных и одну бронзовую. Ещё комплект завоевала команда юниоров — по одной медали каждого достоинства", — написал Собянин.

Как уточнил градоначальник, олимпиада состояла из трёх испытаний: письменного, мультимедийного и практического туров. Все задания школьникам предстояло выполнить на английском языке.