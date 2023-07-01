От усталости до эпилепсии: Врач рассказал о последствиях сотрясения мозга при отсутствии должного лечения

Мозг человека находится внутри черепной полости и плавает в цереброспинальной жидкости, что обеспечивает ему природную защиту от повреждений. Однако при переломах черепа он не защищён от проникновения осколков костей, которые могут привести к повреждениям и серьёзным травмам, предупредил в беседе с Лайфом врач-невролог "СМ-Клиники" Артём Барышев.

Выделяют три основных типа черепно-мозговых травм (ЧМТ): лёгкая, средняя и тяжёлая. Каждый тип ЧМТ характеризуется своими особенностями и может иметь различные последствия для здоровья человека.

"Сотрясение мозга является одним из наиболее распространённых типов черепно-мозговой травмы (ЧМТ), но при этом считается наименее опасным. Обычно это происходит при сильном ударе по голове или телу, который приводит к временному нарушению функций мозга", — рассказал специалист.

После черепно-мозговой травмы, включая сотрясение мозга, необходимо следовать рекомендациям врача по лечению и восстановлению здоровья. Важно в этот период ограничить физические нагрузки и больше отдыхать. Но не все пациенты выполняют требования специалистов, что может увеличить риск развития осложнений и затянуть процесс восстановления. Кроме того, употребление алкоголя и наркотических веществ может усугубить состояние после травмы, повышая риск осложнений и затягивая процесс восстановления, добавил Барышев.

"Если сотрясение мозга не получает должного внимания и лечения, то могут возникнуть долгосрочные последствия, которые могут включать хроническую усталость, проблемы с памятью, эмоциональные и поведенческие нарушения, а также риск развития эпилепсии. Если у вас есть подозрения на ЧМТ после удара по голове, обратитесь к врачу для диагностики и лечения. Если удар по голове был тяжёлым или сопровождался потерей сознания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью", — резюмировал врач.