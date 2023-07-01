Медик назвал способы, которые помогут избавиться от неспецифической боли в спине

Интенсивные тренировки для мышц не помогут от неспецифической боли в спине. Об этом рассказал сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Алексей Исайкин. Вместо этого он посоветовал массаж, плавание и ходьбу.

Неспецифические боли в спине — это те, у которых нет явной причины. Они не обусловлены заболеваниями позвоночника, сердца и других органов, пояснил специалист.

"Обычно неспецифические боли связаны с изменениями не в мышцах, а в скелетно-мышечных образованиях, чаще всего — в мелких суставах позвоночника. Боль в межлопаточной области, например, может быть связана с изменениями в суставах в месте прикрепления рёбер к позвонкам", — отметил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Чтобы избавиться от неспецифической боли в спине, помогут массаж, мануальная терапия и гимнастика в виде плавания и ходьбы. Также могут назначить нестероидные противовоспалительные препараты. А вот качать мышцы при такой боли нет смысла, поскольку мышечный корсет ни от чего не спасает.