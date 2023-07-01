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1 июля, 11:03

МО: ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

За минувшие сутки украинские войска потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б", — доложил он.

По словам Конашенкова, российская группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ в районе села Старомайорское ДНР. Ещё в населённых пунктах Новодаровка и Работино Запорожской области ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ. На Запорожском направлении российские войска отразили атаку противника в районе села Пятихатки. Также удалось поразить в населённом пункте Луговское подразделение 106-й бригады территориальной обороны.

Российские войска поразили хранилище топлива объединённой группировки ВСУ

Российские войска поразили хранилище топлива объединённой группировки ВСУ

Также сегодня Минобороны сообщило о нанесении удара по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". В результате все назначенные объекты удалось поразить.

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Vk / Минобороны России

Светлана Оперук
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