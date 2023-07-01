Минобороны: ВС РФ уничтожили до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины противника, два пикапа, гаубицу Д-20 и САУ "Гвоздика". Кроме того, российские военнослужащие пресекли деятельность группы украинских диверсантов в районе Торского в ДНР.
В ходе брифинга Конашенков отметил, что на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики.
Ранее сообщалось, что танкисты российской группировки "Запад" ликвидировали две американские бронированные машины MRAP и HMMWV ВСУ в ходе СВО на Украине.
ТАСС / Станислав Красильников