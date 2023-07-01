Минобороны: ВС РФ уничтожили до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины противника, два пикапа, гаубицу Д-20 и САУ "Гвоздика". Кроме того, российские военнослужащие пресекли деятельность группы украинских диверсантов в районе Торского в ДНР.