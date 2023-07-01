ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июля 2023, 10:48

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины противника, два пикапа, гаубицу Д-20 и САУ "Гвоздика". Кроме того, российские военнослужащие пресекли деятельность группы украинских диверсантов в районе Торского в ДНР.

В ходе брифинга Конашенков отметил, что на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Российские войска поразили хранилище топлива объединённой группировки ВСУ
Российские войска поразили хранилище топлива объединённой группировки ВСУ

Ранее сообщалось, что танкисты российской группировки "Запад" ликвидировали две американские бронированные машины MRAP и HMMWV ВСУ в ходе СВО на Украине.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar