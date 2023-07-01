ВС РФ за сутки отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении

За сутки российские военные успешно отразили 15 атак Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на трёх направлениях — Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком.

"На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Артёмовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Весёлое Донецкой Народной Республики", — уточнил представитель ведомства.

Конашенков добавил, что потери украинских войск в ходе боевых действий составили более 265 военных. Также ВС РФ уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б" и одно орудие Д-20. В ДНР, рядом с населённым пунктом Выемка, ликвидирован склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.