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1 июля, 11:00

ВС РФ за сутки отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении

За сутки российские военные успешно отразили 15 атак Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на трёх направлениях — Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком.

"На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Артёмовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Весёлое Донецкой Народной Республики", — уточнил представитель ведомства.

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Конашенков добавил, что потери украинских войск в ходе боевых действий составили более 265 военных. Также ВС РФ уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б" и одно орудие Д-20. В ДНР, рядом с населённым пунктом Выемка, ликвидирован склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военнослужащие за сутки ликвидировали до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков
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