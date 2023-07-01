В Госдуме заявили, что Польша рискует стать ядерным полигоном вместо ядерной державы

Если Польша не "сбавит пыл" по поводу размещения американского тактического ядерного оружия (ТЯО), то она рискует стать ядерным полигоном вместо ядерной державы. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Призываю Польшу сбавить свой пыл, иначе она окажется у разбитого корыта и вместо ядерной державы рискует стать ядерным полигоном. У России большое терпение, но оно не бесконечно", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Депутат предупредил, что любая угрожающая безопасности РФ риторика будет пресекаться всеми доступными методами. Он считает, что США вряд ли обрадовались бы тому, что российские ядерные боеголовки находились бы рядом с их границей. Шеремет указал, что Запад подвергает весь современный мир реальной угрозе из-за "русофобского помешательства".