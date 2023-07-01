Медведев: Желание Польши разместить у себя ядерное оружие грозит его применением

Желание польских властей принять участие в программе НАТО Nuclear sharing грозит использованием Варшавой ядерного оружия альянса. Об этом в телеграм-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено", — написал он.

При этом Медведев указал на положительную сторону в ситуации, если Варшава примет участие в программе НАТО и применит ядерное оружие альянса. По его словам, в этом случае исчезнет различная "нечисть" с Земли, в том числе, как выразился политик, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, вице-премьер государства, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.