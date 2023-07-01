Медведев: Желание Польши разместить у себя ядерное оружие грозит его применением
Желание польских властей принять участие в программе НАТО Nuclear sharing грозит использованием Варшавой ядерного оружия альянса. Об этом в телеграм-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено", — написал он.
При этом Медведев указал на положительную сторону в ситуации, если Варшава примет участие в программе НАТО и применит ядерное оружие альянса. По его словам, в этом случае исчезнет различная "нечисть" с Земли, в том числе, как выразился политик, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, вице-премьер государства, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
"Ну и другие исчезнут, увы", — заключил Медведев.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании Варшавы участвовать в программе НАТО об использовании ядерного оружия. Решение республики связано со строительством в Белоруссии хранилища для тактического ядерного оружия России, которое завершается сегодня. 16 июня президент РФ Владимир Путин объявил, что ядерные заряды уже доставлены на территорию Республики Беларусь, но это только первая их часть.
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