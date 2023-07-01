В Москве школьница выпила купленное незнакомцем шампанское и оказалась в больнице
SHOT: В Москве школьницу госпитализировали с алкогольным отравлением
В Москве 17-летнюю девочку госпитализировали с острым алкогольным отравлением после прогулки с незнакомцем — мужчина дал ей выпить целую бутылку шампанского. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Школьница гуляла с друзьями возле жилого дома в Новогиреево, когда к ним подошёл взрослый мужчина и предложил выпить. Незнакомец купил ей шампанское, а та, не раздумывая, всё выпила. Через время жители дома увидели, что девочке стало плохо, и вызвали скорую. В результате девятиклассницу доставили в больницу. Сейчас правоохранители ищут мужчину, который напоил школьницу.
Ранее в Екатеринбурге 14-летняя школьница выпила пива и умерла. Причиной смерти могли стать антидепрессанты, которые принимала девочка и которые несовместимы с алкоголем.
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