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1 июля, 12:44

В Москве школьница выпила купленное незнакомцем шампанское и оказалась в больнице

SHOT: В Москве школьницу госпитализировали с алкогольным отравлением

В Москве 17-летнюю девочку госпитализировали с острым алкогольным отравлением после прогулки с незнакомцем — мужчина дал ей выпить целую бутылку шампанского. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Школьница гуляла с друзьями возле жилого дома в Новогиреево, когда к ним подошёл взрослый мужчина и предложил выпить. Незнакомец купил ей шампанское, а та, не раздумывая, всё выпила. Через время жители дома увидели, что девочке стало плохо, и вызвали скорую. В результате девятиклассницу доставили в больницу. Сейчас правоохранители ищут мужчину, который напоил школьницу.

В Москве пьяный мужчина избил девятиклассника и приставал к школьнице

В Москве пьяный мужчина избил девятиклассника и приставал к школьнице

Ранее в Екатеринбурге 14-летняя школьница выпила пива и умерла. Причиной смерти могли стать антидепрессанты, которые принимала девочка и которые несовместимы с алкоголем.

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Freepik / freepik

Светлана Оперук
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