В Москве школьница выпила купленное незнакомцем шампанское и оказалась в больнице

В Москве 17-летнюю девочку госпитализировали с острым алкогольным отравлением после прогулки с незнакомцем — мужчина дал ей выпить целую бутылку шампанского. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Школьница гуляла с друзьями возле жилого дома в Новогиреево, когда к ним подошёл взрослый мужчина и предложил выпить. Незнакомец купил ей шампанское, а та, не раздумывая, всё выпила. Через время жители дома увидели, что девочке стало плохо, и вызвали скорую. В результате девятиклассницу доставили в больницу. Сейчас правоохранители ищут мужчину, который напоил школьницу.