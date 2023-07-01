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1 июля, 13:20

Трихолог перечислил главные причины появления секущихся волос

Трихолог Осепян: Неправильный уход и стресс чреваты появлением секущихся волос

Секущиеся волосы могут появиться из-за неправильного ухода, воздействия солнечных лучей и при дефиците витаминов, рассказала в беседе с Лайфом врач – косметолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Христина Осепян. По её словам, посечённые волосы образуются в тот момент, когда в структуре повреждается кутикула. Это может быть вызвано как внешними, так и внутренними причинами.

К внутренним причинам, как указала трихолог, можно отнести несбалансированное питание, дефицит витаминов, аминокислот и микроэлементов, а также изменения гормонального фона, аутоиммунные процессы, стрессовые состояния и приём препаратов с токсическим действием.

"К внешним причинам повреждения волос относятся: агрессивное окрашивание и другие химические процедуры на волосах, неподходящий по типу волос и кожи головы уход, регулярное использование термоприборов, продуктов для укладки волос, таких как лаки, гели и воски, также может способствовать сечению волос", — перечислила медик.

В то же время состояние волос может ухудшиться из-за воздействия солнечных лучей. По этой причине следует использовать солнцезащитные средства и при необходимости надевать головной убор в жаркую погоду, отметила Осепян. Также стоит тщательно промывать волосы после купания в морской или хлорированной воде. Для защиты и восстановления кутикулы специалист рекомендует использовать маски с содержанием кератина. Кроме того, важно включить в рацион продукты, в которых есть витамины и минералы, необходимые для здоровья волос.

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Ранее косметолог Антон Бойцов посоветовал отказаться от шампуней из массмаркета при жирной коже головы. По словам врача, в них содержатся агрессивные поверхностно-активные вещества и мало ухаживающих компонентов.

Обложка ©

Freepik / tiko33

Ольга Годуненко
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