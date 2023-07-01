В Москве умер бывший первый замначальника Генштаба ВС России Валерий Манилов
Генерал-полковник Валерий Манилов. Обложка © ТАСС / Людмила Пахомова
В Москве умер бывший первый замначальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Валерий Манилов. Об этом сообщил глава Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. По его словам, Манилов скончался в военном госпитале после продолжительной болезни.
"Валерий Леонидович скончался на 85-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка",— приводит ТАСС слова Дерябина.
Похороны генерал-полковника пройдут в понедельник, 3 июля, на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Валерий Манилов родился 10 января 1939 года в Винницкой области Украинской ССР. С сентября 1996 года по июнь 2001 года он занимал должность первого замначальника Генштаба ВС РФ. Генерал-полковник, в частности, руководил информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.
Ранее Лайф сообщал, что в Чувашии утонул главный прокурор республики. По нашим данным, 57-летнему Андрею Фомину стало плохо во время прохождения дистанции в 2200 метров в рамках проходившего на Волге заплыва Chebswim.