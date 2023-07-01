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1 июля, 14:23

"Уже надышался, наверное": Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом

Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом Зарубиным

Российский лидер Владимир Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом Павлом Зарубиным. Видео с комичной ситуацией было опубликовано в телеграм-канале репортёра.

Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Во время экскурсии по Дербенту Зарубин поскользнулся на камнях и едва не упал рядом с проходящим рядом президентом. После этого журналист поторопился отойти в сторону, но в тот же момент его окликнул Путин.

"Паша, а, Паша! До коньячного завода ещё не дошли, а ты уже надышался, наверное", — пошутил глава государства.

Песков: Путин испытывает тёплые чувства к Дагестану

Песков: Путин испытывает тёплые чувства к Дагестану

Напомним, рабочая командировка Путина в Дагестан состоялась 28 июня. Первым делом президент посетил исторические места Дербента — цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, а позже он провёл совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и встретился с главой Дагестана.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
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