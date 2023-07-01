"Уже надышался, наверное": Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом
Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом Зарубиным
Российский лидер Владимир Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом Павлом Зарубиным. Видео с комичной ситуацией было опубликовано в телеграм-канале репортёра.
Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Во время экскурсии по Дербенту Зарубин поскользнулся на камнях и едва не упал рядом с проходящим рядом президентом. После этого журналист поторопился отойти в сторону, но в тот же момент его окликнул Путин.
"Паша, а, Паша! До коньячного завода ещё не дошли, а ты уже надышался, наверное", — пошутил глава государства.
Напомним, рабочая командировка Путина в Дагестан состоялась 28 июня. Первым делом президент посетил исторические места Дербента — цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, а позже он провёл совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и встретился с главой Дагестана.