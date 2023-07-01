"Уже надышался, наверное": Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом

Российский лидер Владимир Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом Павлом Зарубиным. Видео с комичной ситуацией было опубликовано в телеграм-канале репортёра.

Путин в Дербенте пошутил над упавшим журналистом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Во время экскурсии по Дербенту Зарубин поскользнулся на камнях и едва не упал рядом с проходящим рядом президентом. После этого журналист поторопился отойти в сторону, но в тот же момент его окликнул Путин.

"Паша, а, Паша! До коньячного завода ещё не дошли, а ты уже надышался, наверное", — пошутил глава государства.