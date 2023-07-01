В Харьковской области заявили, что власти Украины вывозят имущество предприятий региона
Глава ВГА Харьковской области Ганчев: Киев вывозит имущество предприятий региона
Власти Украины принуждают к эвакуации жителей Харьковской области, а также вывозят имущество предприятий региона. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев. Он отметил, что подобные сообщения поступают и от местных жителей.
"Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и всё, что находят в опустевших домах", — подчеркнул Ганчев.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский активно распродаёт земли Незалежной в самый разгар конфликта. Как отметил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, свыше трёх миллионов гектаров сельхозземель Украины сейчас принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.
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