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1 июля, 14:09

В Харьковской области заявили, что власти Украины вывозят имущество предприятий региона

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: Киев вывозит имущество предприятий региона

Власти Украины принуждают к эвакуации жителей Харьковской области, а также вывозят имущество предприятий региона. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев. Он отметил, что подобные сообщения поступают и от местных жителей.

"Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и всё, что находят в опустевших домах", — подчеркнул Ганчев.

В Госдуме заявили, что Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб

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Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский активно распродаёт земли Незалежной в самый разгар конфликта. Как отметил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, свыше трёх миллионов гектаров сельхозземель Украины сейчас принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Иван Косицын
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