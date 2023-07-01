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1 июля, 14:22

Лукашенко подписал закон о запрете СМИ стран, которые мешают белорусским медиа

В Белоруссии введена возможность запрещать деятельность в стране СМИ тех государств, которые принимают недружественные действия в отношении белорусских средств массовой информации. Соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко.

Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, будут внесены изменения в закон "О средствах массовой информации".

"Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси", — сказано в сообщении.

Теперь в стране будет расширен перечень оснований, по которым могут аннулировать свидетельства о государственной регистрации СМИ, а также заблокировать медиа в интернете. Симметричные меры противодействия будут применять в отношении недружественных стран, которые принимают ограничения в отношении белорусских СМИ.

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Также устанавливаются требования к деятельности владельцев сайтов, которые распространяют продукцию телевизионных и радиовещательных СМИ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что утвердил на военных картах места центров принятия решений недружественных стран.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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