"В нём точно был уверен": Вице-премьер Чувашии рассказал о смертельном заплыве прокурора через Волгу
Вице-премьер Чувашии Краснов рассказал о смертельном заплыве прокурора Фомина
Андрей Фомин. Обложка © Telegram / Дмитрий Краснов | Чувашия
Прокурор Чувашии Андрей Фомин был опытным пловцом, его гибели во время массового заплыва по Волге ничего не предвещало. Об этом рассказал вице-премьер республики Дмитрий Краснов, который также выразил соболезнования близким погибшего.
"Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия. Вот в ком в ком, так в нём точно был уверен, что доплывёт без проблем", — написал Краснов в телеграм-канале.
Вице-премьер отметил, что Фомин всегда удивлял его своей выдержкой и тем, как он готовился к заплывам. По словам чиновника, в прошлом году прокурор уже преодолевал эту дистанцию.
Как ранее сообщал Лайф, 57-летнему Фомину стало плохо во время прохождения дистанции в 2200 метров в рамках заплыва Chebswim, и он начал уходить под воду. Медики оказали прокурору первую помощь, но спасти его, к сожалению, не смогли.