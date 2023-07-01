"В нём точно был уверен": Вице-премьер Чувашии рассказал о смертельном заплыве прокурора через Волгу

Прокурор Чувашии Андрей Фомин был опытным пловцом, его гибели во время массового заплыва по Волге ничего не предвещало. Об этом рассказал вице-премьер республики Дмитрий Краснов, который также выразил соболезнования близким погибшего.

"Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия. Вот в ком в ком, так в нём точно был уверен, что доплывёт без проблем", — написал Краснов в телеграм-канале.

Вице-премьер отметил, что Фомин всегда удивлял его своей выдержкой и тем, как он готовился к заплывам. По словам чиновника, в прошлом году прокурор уже преодолевал эту дистанцию.