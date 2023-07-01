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1 июля, 16:41
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"В нём точно был уверен": Вице-премьер Чувашии рассказал о смертельном заплыве прокурора через Волгу

Вице-премьер Чувашии Краснов рассказал о смертельном заплыве прокурора Фомина

<p>Андрей Фомин. Обложка ©<a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_21/about-the-proc/management/e361f1d1-719b-4b25-acd7-a041f692bc19" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Telegram / <a href="https://t.me/krasnovd21/1571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Краснов | Чувашия</a></p>

Андрей Фомин. Обложка © Telegram / Дмитрий Краснов | Чувашия

Прокурор Чувашии Андрей Фомин был опытным пловцом, его гибели во время массового заплыва по Волге ничего не предвещало. Об этом рассказал вице-премьер республики Дмитрий Краснов, который также выразил соболезнования близким погибшего.

"Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия. Вот в ком в ком, так в нём точно был уверен, что доплывёт без проблем", — написал Краснов в телеграм-канале.

Вице-премьер отметил, что Фомин всегда удивлял его своей выдержкой и тем, как он готовился к заплывам. По словам чиновника, в прошлом году прокурор уже преодолевал эту дистанцию.

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Как ранее сообщал Лайф, 57-летнему Фомину стало плохо во время прохождения дистанции в 2200 метров в рамках заплыва Chebswim, и он начал уходить под воду. Медики оказали прокурору первую помощь, но спасти его, к сожалению, не смогли.

Наталья Исакова
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