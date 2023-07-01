Житель Москвы обнаружил застрявший на дереве дрон и убрал его в пакет
Житель Москвы обнаружил висящий на дереве беспилотник. Это произошло в районе Северное Измайлово.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, квадрокоптер застрял на дереве между веток. Он находился возле подъезда жилого дома на Никитинской улице. Мужчина заметил беспилотник, положил его в пакет и вызвал экстренные службы. Кому принадлежит этот аппарат, пока не известно. На место выехали специалисты.
Ранее Лайф писал о том, что недалеко от столичного аэропорта Шереметьево в заброшенном коллекторе обнаружили спрятанный беспилотник.
Обложка ©
Unsplash