Житель Москвы обнаружил застрявший на дереве дрон и убрал его в пакет

Как сообщает телеграм-канал SHOT, квадрокоптер застрял на дереве между веток. Он находился возле подъезда жилого дома на Никитинской улице. Мужчина заметил беспилотник, положил его в пакет и вызвал экстренные службы. Кому принадлежит этот аппарат, пока не известно. На место выехали специалисты.