ФИФА готовит изменения в правилах определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) готовит новую концепцию определения положения "вне игры". Как сообщает Mundo Deportivo, офсайд будет считаться, если корпус игрока атаки будет целиком впереди последнего игрока защиты.

Новая концепция разрабатывается совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Её предложил руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.

Уточняется, что благодаря этому изменению футбол станет более зрелищным. Нововведение хотят протестировать в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов.