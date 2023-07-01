Щенячьи смотрины: В Москве в воскресенье пройдёт беспрецедентно милое мероприятие
В воскресенье на территории Artplay пройдут смотрины приютских щенков
Обложка © VK / Фонд "Подарок судьбы"
Уже завтра, 2 июля, на территории Artplay в Москве пройдёт беспрецедентно милое мероприятие — смотрины приютских щенков, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Подарок судьбы", который выступает организатором акции.
Стоит отметить, что смотрины — это не выставка-пристройство, а простой формат знакомства с щенками от двух до шести месяцев, у которых пока ещё нет дома и любящей семьи. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00 на уличной территории Artplay в мини-сквере у строения 12 (ориентир — вход в бизнес-школу RMA). Посещение свободное, но заранее необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Если во время смотрин гостям акции приглянется кто-то из малышей настолько, чтобы взять собачьего детёныша в семью, то нужно будет пройти собеседование и подписать договор ответственного содержания (для этого необходим паспорт).
Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае школьница ради лайков издевалась над собственным щенком и публиковала жуткие видео в соцсетях. К счастью, ситуация не закончилась для собаки необратимыми последствиями: поведением девушки заинтересовались полицейские, а щенка уже передали зоозащитникам.