Щенячьи смотрины: В Москве в воскресенье пройдёт беспрецедентно милое мероприятие

Уже завтра, 2 июля, на территории Artplay в Москве пройдёт беспрецедентно милое мероприятие — смотрины приютских щенков, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Подарок судьбы", который выступает организатором акции.

Стоит отметить, что смотрины — это не выставка-пристройство, а простой формат знакомства с щенками от двух до шести месяцев, у которых пока ещё нет дома и любящей семьи. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00 на уличной территории Artplay в мини-сквере у строения 12 (ориентир — вход в бизнес-школу RMA). Посещение свободное, но заранее необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Если во время смотрин гостям акции приглянется кто-то из малышей настолько, чтобы взять собачьего детёныша в семью, то нужно будет пройти собеседование и подписать договор ответственного содержания (для этого необходим паспорт).