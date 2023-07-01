Король Нидерландов принёс извинения за историческую роль страны в рабстве

Король Нидерландов Виллем-Александр принёс извинения за историческую роль страны в рабстве. Соответствующее заявление он сделал в День 150-летия отмены рабства в королевстве.

"Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения. Работорговля и рабство признаны преступлением против человечества, но штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому", — приводит его слова сайт Королевского дома Нидерландов.

По словам короля, нельзя прятаться за законами, когда людей "превращают в животных". Это показала Вторая мировая война. Он попросил прощения за бездействие и добавил, что последствия рабовладельческого прошлого Нидерландов даже сейчас ощущаются в обществе в качестве расизма.

Король добавил, что заказал независимое исследование, которое должно раскрыть роль королевской семьи Оранских-Нассау в колониальном прошлом Нидерландов и истории рабства.