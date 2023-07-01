"Не соображает, что делает": Трамп высмеял Байдена, перепутавшего Украину с Ираком
Трамп уличил спутавшего Украину с Ираком Байдена в некомпетентности
Американский лидер Джо Байден, недавно спутавший Украину с Ираком, может привести страну к третьей мировой войне из-за собственной некомпетентности. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, припомнив действующему главе Белого дома его оговорки.
"Джо Байден подводит нас на грань третьей мировой войны, потому что он ни черта не соображает, что делает. Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком, и, разумеется, нельзя это сделать дважды", — сообщил он в ходе выступления перед сторонниками и напомнил об обещании оперативно разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах 2024 года.
Напомним, ранее президент США Джо Байден, у которого ни дня не обходится без оговорки, падения или каких-то курьёзов, снова оказался в центре внимания журналистов. Во время брифинга перед Белым домом он сделал целый ряд абсурдных заявлений, в частности перепутав Украину и Ирак.
Flickr / The White House