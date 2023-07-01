"Не соображает, что делает": Трамп высмеял Байдена, перепутавшего Украину с Ираком

Американский лидер Джо Байден, недавно спутавший Украину с Ираком, может привести страну к третьей мировой войне из-за собственной некомпетентности. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, припомнив действующему главе Белого дома его оговорки.

"Джо Байден подводит нас на грань третьей мировой войны, потому что он ни черта не соображает, что делает. Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком, и, разумеется, нельзя это сделать дважды", — сообщил он в ходе выступления перед сторонниками и напомнил об обещании оперативно разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах 2024 года.