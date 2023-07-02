План мирного урегулирования украинского конфликта, предложенный лидером Незалежной Владимиром Зеленским, направлен лишь на "пускание пыли в глаза" западным партнёрам. Такую оценку предложению президента Украины дал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнёров и аудитории", — пояснил Пушилин.

Он напомнил, что ДНР, ЛНР, Крым, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России и исконно русскими землями. Пушилин также заявил, что слова Зеленского никак не относятся к реальной ситуации на линии боевого соприкосновения: на нескольких участках фронта ВСУ безуспешно пытаются пробить оборону российских сил и несут большие потери.

По словам Пушилина, Зеленский может уверять "партнёров", что поставка вооружения и финансирование не вылетают в трубу, однако на самом деле Российская армия уничтожает склады с запасом оружия и планирует продолжать это делать.