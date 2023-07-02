Названо 5 явных признаков, что пора обратиться к психиатру

Существует пять явных признаков, что пришло время обращаться уже не к психологу, а к психиатру. О них рассказала "Газете.ru" психиатр реабилитационного центра клиники доктора Исаева "Двойной диагноз" Людмила Нугаманова.

Она напомнила, что психиатр — это врач, который работает с глубоким нарушением психики, органическим поражением мозга, галлюцинаторным, бредовым, шизофреническим расстройством, маниакально-депрессивным психозом, расстройством личности. Медик проводит лечение с помощью медикаментозной терапии.

Специалист рассказала о пяти основных признаках, что пришло время обращаться к психиатру или психотерапевту. Их можно определить самостоятельно.

"Среди них сильная раздражительность, когда из себя вывести может всё, что окружает; повышенная тревожность на протяжении всего дня; резкие перепады настроения; снижение памяти, концентрации внимания и работоспособности; нарушение сна и хроническая бессонница в течение месяца и более", — пояснила Нугаманова.

Впрочем, не стоит ждать полного букета проявления этих признаков: нужно насторожиться, если есть хотя бы один из них. Врач также посоветовала не геройствовать, пытаясь справиться с накопившимися проблемами самостоятельно. По её словам, в трудных ситуациях решением может стать комбинированная терапия, которая сочетает в себе психологическую и фармакологическую помощь.