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2 июля, 00:41

Один человек погиб при столкновении двух самолётов ВВС Колумбии над Боготой

Semana: К юго-востоку от Боготы разбились два самолёта ВВС Колумбии, погиб лётчик

Два самолёта колумбийских ВВС столкнулись в небе к юго-востоку от Боготы. По данным журнала Semana, один из лётчиков погиб.

К юго-востоку от Боготы разбились два самолёта ВВС Колумбии. Видео © twitter / bnonews

Крушение произошло в населённом пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны во время выполнения тренировочных полётов рядом с военной базой. Предварительно, пилоты смогли катапультироваться, но одного из них позднее обнаружили погибшим.

В социальной сети появились кадры с места трагедии. Свидетели снимали на видео манёвры самолётов, в ходе которых и произошло роковое столкновение. Автор ролика не смогла сдержать эмоций.

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Ранее Лайф сообщал, что истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании, выполняя аварийную посадку. Пилот разбившегося истребителя находится под наблюдением врачей в больнице, его жизни ничего в настоящий момент не угрожает.

Обложка ©

twitter / bnonews

Оксана Попова
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