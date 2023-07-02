Один человек погиб при столкновении двух самолётов ВВС Колумбии над Боготой
Semana: К юго-востоку от Боготы разбились два самолёта ВВС Колумбии, погиб лётчик
Два самолёта колумбийских ВВС столкнулись в небе к юго-востоку от Боготы. По данным журнала Semana, один из лётчиков погиб.
К юго-востоку от Боготы разбились два самолёта ВВС Колумбии. Видео © twitter / bnonews
Крушение произошло в населённом пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны во время выполнения тренировочных полётов рядом с военной базой. Предварительно, пилоты смогли катапультироваться, но одного из них позднее обнаружили погибшим.
В социальной сети появились кадры с места трагедии. Свидетели снимали на видео манёвры самолётов, в ходе которых и произошло роковое столкновение. Автор ролика не смогла сдержать эмоций.
Ранее Лайф сообщал, что истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании, выполняя аварийную посадку. Пилот разбившегося истребителя находится под наблюдением врачей в больнице, его жизни ничего в настоящий момент не угрожает.
twitter / bnonews