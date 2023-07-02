Один человек погиб при столкновении двух самолётов ВВС Колумбии над Боготой

Два самолёта колумбийских ВВС столкнулись в небе к юго-востоку от Боготы. По данным журнала Semana, один из лётчиков погиб.

К юго-востоку от Боготы разбились два самолёта ВВС Колумбии. Видео © twitter / bnonews

Крушение произошло в населённом пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны во время выполнения тренировочных полётов рядом с военной базой. Предварительно, пилоты смогли катапультироваться, но одного из них позднее обнаружили погибшим.

В социальной сети появились кадры с места трагедии. Свидетели снимали на видео манёвры самолётов, в ходе которых и произошло роковое столкновение. Автор ролика не смогла сдержать эмоций.