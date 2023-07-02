Цены на новостройки в России снизились впервые с лета прошлого года

В России впервые с лета прошлого года снизились цены на новостройки. По данным газеты "Известия", средняя стоимость квадратного метра упала на 0,5%. Эксперты рынка недвижимости считают, что подобная динамика может продолжиться и в дальнейшем.

По словам директора по продажам федеральной компании "Этажи" Сергея Зайцева, наибольшее снижение стоимости зафиксировано в Москве (–0,8%), Перми (–0,7%), Казани (–0,5%), Краснодаре (–0,4%), а также Тюмени (–0,3%). В числе причин, по которым цены на недвижимость стали уменьшаться, падение спроса на первичное жильё, конкуренция со вторичным рынком и сезонность.

"При этом по сравнению с предыдущим годом средняя стоимость "квадрата" в новостройках выросла всего на 3,7%, тогда как в 2022-м рост составлял 22,6%, а в 2021-м — 33,6%", — объяснил Зайцев.