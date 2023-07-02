Автолюбителям рассказали, как в жару спасти двигатель от перегрева
Автоэксперт Ларин: В жару от перегрева двигателя спасёт проверка радиатора
Чтобы не допустить перегрева двигателя, владельцам авто следует проверить радиаторы и уровень антифриза, посоветовал в беседе с URA.ru автоэксперт Владимир Ларин. По его словам, под капот стоит заглядывать хотя бы раз в месяц.
"В преддверии жары нужно посмотреть радиаторы, заглянуть между ними. Нужно проверить, чтобы не было грязи и пуха. Есть такая процедура, как промывка радиаторов. На некоторых машинах делают без снятия, а на других нужно снимать, промывать. Если начинает закипать, то включаете печку на максимум, чтобы отобрать тепло у двигателя", — заявил Ларин.
Ранее в России предложили ограничить максимальную наценку на российские автомобили на уровне 15%. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей.
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