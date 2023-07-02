Регион

Уведомления отключены

2 июля, 03:05

Автолюбителям рассказали, как в жару спасти двигатель от перегрева

Автоэксперт Ларин: В жару от перегрева двигателя спасёт проверка радиатора

Чтобы не допустить перегрева двигателя, владельцам авто следует проверить радиаторы и уровень антифриза, посоветовал в беседе с URA.ru автоэксперт Владимир Ларин. По его словам, под капот стоит заглядывать хотя бы раз в месяц.

"В преддверии жары нужно посмотреть радиаторы, заглянуть между ними. Нужно проверить, чтобы не было грязи и пуха. Есть такая процедура, как промывка радиаторов. На некоторых машинах делают без снятия, а на других нужно снимать, промывать. Если начинает закипать, то включаете печку на максимум, чтобы отобрать тепло у двигателя", — заявил Ларин.

Stellantis: Fiat больше не будет выпускать машины серого цвета

Stellantis: Fiat больше не будет выпускать машины серого цвета

Ранее в России предложили ограничить максимальную наценку на российские автомобили на уровне 15%. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей.

Обложка ©

unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров