Автолюбителям рассказали, как в жару спасти двигатель от перегрева

Чтобы не допустить перегрева двигателя, владельцам авто следует проверить радиаторы и уровень антифриза, посоветовал в беседе с URA.ru автоэксперт Владимир Ларин. По его словам, под капот стоит заглядывать хотя бы раз в месяц.

"В преддверии жары нужно посмотреть радиаторы, заглянуть между ними. Нужно проверить, чтобы не было грязи и пуха. Есть такая процедура, как промывка радиаторов. На некоторых машинах делают без снятия, а на других нужно снимать, промывать. Если начинает закипать, то включаете печку на максимум, чтобы отобрать тепло у двигателя", — заявил Ларин.