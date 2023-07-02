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2 июля, 04:10

Онколог перечислил самые распространённые виды рака среди россиян

Врач Астраханцев: Мужчины в России более подвержены раку трахеи и бронхов

В России мужчины более всего подвержены онкологическим заболеваниям трахеи, бронхов и лёгкого. Как рассказал RT заместитель главного врача по лечебной части клиники "Евроонко" Максим Астраханцев, женщины чаще страдают раком молочной железы.

"Среди мужчин в 2022 году наибольший уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) отмечен по локализациям: трахея, бронхи, лёгкое (14%), желудок (13%), поджелудочная железа (12%). С 2020 года заболеваемость ЗНО желудка среди пациентов клиники снизилась на 5%, по трахее, бронхам, лёгкому — на 4%", — рассказал медик.

Согласно общероссийской статистике "Евроонко", в прошлом году среди представительниц слабого пола было зафиксировано 28% случаев рака молочной железы, по 9% — желудка и ободочной кишки, а также 7% ЗНО поджелудочной железы, шейки матки и яичника.

Люди с этой группой крови реже болеют раком

Люди с этой группой крови реже болеют раком

Ранее врач Вахабова предупредила, что одним из самых редких видов рака являются саркома мягких тканей, а также опухоль сетчатки глаза у детей. Несмотря на то что эти онкологические заболевания встречаются реже, чем другие, они не менее опасны.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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