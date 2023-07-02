Онколог перечислил самые распространённые виды рака среди россиян

В России мужчины более всего подвержены онкологическим заболеваниям трахеи, бронхов и лёгкого. Как рассказал RT заместитель главного врача по лечебной части клиники "Евроонко" Максим Астраханцев, женщины чаще страдают раком молочной железы.

"Среди мужчин в 2022 году наибольший уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) отмечен по локализациям: трахея, бронхи, лёгкое (14%), желудок (13%), поджелудочная железа (12%). С 2020 года заболеваемость ЗНО желудка среди пациентов клиники снизилась на 5%, по трахее, бронхам, лёгкому — на 4%", — рассказал медик.

Согласно общероссийской статистике "Евроонко", в прошлом году среди представительниц слабого пола было зафиксировано 28% случаев рака молочной железы, по 9% — желудка и ободочной кишки, а также 7% ЗНО поджелудочной железы, шейки матки и яичника.