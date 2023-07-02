Соединённые Штаты Америки расширяют своё военное присутствие в Европе под прикрытием поддержки Украины. Как подчеркнул британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times, такие действия вполне способны привести к ответной реакции.

"Под прикрытием поддержки Украины Америка расширяет и укрепляет своё военное присутствие в Европе таким образом, что это ещё больше грозит приблизить часы Судного дня к полуночи. Это может привести к ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт", — считает корреспондент.

Также Блэклок напомнил о том, что Североатлантический альянс совершенно не интересует мирное урегулирование украинского конфликта и его действия лишь усугубляют ситуацию.