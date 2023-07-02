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2 июля, 04:46

В поддержке Украины Вашингтоном увидели тайный замысел

GT: США за поддержкой Украины скрывают увеличение военного присутствия в Европе

Соединённые Штаты Америки расширяют своё военное присутствие в Европе под прикрытием поддержки Украины. Как подчеркнул британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times, такие действия вполне способны привести к ответной реакции.

"Под прикрытием поддержки Украины Америка расширяет и укрепляет своё военное присутствие в Европе таким образом, что это ещё больше грозит приблизить часы Судного дня к полуночи. Это может привести к ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт", — считает корреспондент.

Также Блэклок напомнил о том, что Североатлантический альянс совершенно не интересует мирное урегулирование украинского конфликта и его действия лишь усугубляют ситуацию.

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Ранее лидеры Европейского союза снова высказались в ходе саммита в Брюсселе за продолжение оказания Украине военной помощи, но при условии, что эта поддержка не будет наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран объединения.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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