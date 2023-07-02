"Напасть для Европы": Пользователи Сети обвинили фон дер Ляйен в одержимости Украиной
Пользователи Сети назвали главу ЕК фон дер Ляйен одержимой из-за слов об Украине
Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её заявления о совместной со Швецией поддержке Украины.
"Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины", — заявила фон дер Ляйен.
После этих слов один из пользователей написал, что это очередной твит, в котором политик упоминает Незалежную, и обвинил её в одержимости этой страной. Другой подписчик заявил, что фон дер Ляйен — "настоящая напасть для Европы". Его поддержал другой комментатор, высказавший мнение, что "ЕС сломан".
"Ты должна быть в тюрьме!" — прокомментировал пользователь.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не представляет себе европейское объединение без Киева "через 20–30 лет".
ТАСС / Virginia Mayo