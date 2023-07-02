"Напасть для Европы": Пользователи Сети обвинили фон дер Ляйен в одержимости Украиной

После этих слов один из пользователей написал, что это очередной твит, в котором политик упоминает Незалежную, и обвинил её в одержимости этой страной. Другой подписчик заявил, что фон дер Ляйен — "настоящая напасть для Европы". Его поддержал другой комментатор, высказавший мнение, что "ЕС сломан".