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2 июля, 04:53

"Напасть для Европы": Пользователи Сети обвинили фон дер Ляйен в одержимости Украиной

Пользователи Сети назвали главу ЕК фон дер Ляйен одержимой из-за слов об Украине

Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её заявления о совместной со Швецией поддержке Украины.

"Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины", — заявила фон дер Ляйен.

После этих слов один из пользователей написал, что это очередной твит, в котором политик упоминает Незалежную, и обвинил её в одержимости этой страной. Другой подписчик заявил, что фон дер Ляйен — "настоящая напасть для Европы". Его поддержал другой комментатор, высказавший мнение, что "ЕС сломан".

"Ты должна быть в тюрьме!" — прокомментировал пользователь.

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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не представляет себе европейское объединение без Киева "через 20–30 лет".

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ТАСС / Virginia Mayo

Анатолий Симоненко
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