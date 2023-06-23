Глава ЕК дала неутешительный прогноз о сроках вступления Украины в Евросоюз
Глава ЕК фон дер Ляйен: Существование ЕС немыслимо без Украины через 20–30 лет
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что не представляет себе европейское объединение без Киева "через 20–30 лет".
"Было бы немыслимо иметь Евросоюз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нём", — заявила еврочиновница в интервью El Mundo.
Также глава ЕК рассказала, что в настоящее время Киев интегрируют в единый рынок, включая сферы энергетики и тарифов на украинское зерно. По её словам, ЕС несёт "особую ответственность" перед Незалежной. При этом она не смогла называть точных сроков присоединения Украины к сообществу, пишет RT.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал все европейские страны, которые граничат с Россией, вступить в ЕС и НАТО. Его охладил французский коллега. Эмманюэль Макрон объяснил, что немедленное вступление в Евросоюз Украины, Молдавии и Балканских стран привело бы к огромным проблемам для Европы, поэтому процесс должен проходить без спешки.
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