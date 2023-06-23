Глава ЕК дала неутешительный прогноз о сроках вступления Украины в Евросоюз

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что не представляет себе европейское объединение без Киева "через 20–30 лет".

"Было бы немыслимо иметь Евросоюз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нём", — заявила еврочиновница в интервью El Mundo.