В Британии рассказали, как Украина может подставить Евросоюз

Как отметил автор статьи, к примеру, Польша, Болгария, Венгрия и Словакия уже ограничивают киевский режим экономически, поскольку они не готовы рисковать собственным производством при экспорте украинской сельхозпродукции. Ещё одной проблемой, по мнению журналиста, является перераспределение денег ЕС, ведь Украина в случае вступления в альянс будет иметь право на существенные отчисления от Брюсселя.