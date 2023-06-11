В Британии рассказали, как Украина может подставить Евросоюз
FT: Принятие Украины в ЕС чревато сокращением бюджета для других членов альянса
Вступление Украины в Евросоюз станет губительным шагом для всей структуры альянса, предупреждает обозреватель британской газеты Financial Times Тони Барбер.
Как отметил автор статьи, к примеру, Польша, Болгария, Венгрия и Словакия уже ограничивают киевский режим экономически, поскольку они не готовы рисковать собственным производством при экспорте украинской сельхозпродукции. Ещё одной проблемой, по мнению журналиста, является перераспределение денег ЕС, ведь Украина в случае вступления в альянс будет иметь право на существенные отчисления от Брюсселя.
"Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины? В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины, по неофициальным оценкам ЕС, это число может сократиться до четырёх или пяти", — отметил Барбер.
Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с этим. Сам же лидер Незалежной уверен: Запад очень боится Россию, поэтому всячески препятствует вступлению Украины в НАТО. Как бы там ни было, в альянсе пока нет консенсуса по присоединению Киева.
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